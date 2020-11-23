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DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum

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TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya’ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiyenin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libyaya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

Son dakika haberleri... Türk gemisine hukuk dışı arama! Alman fırkateyni, gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurduYunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.
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