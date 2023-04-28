TBMM Başkanı Şentop: Türk devletleri anahtar konumundadır

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda yapılan 'Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu' açılışında konuştu. Şentop, TÜRKPA’nın mevcudiyetinin ortak aydınlık geleceği için umut verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktaya ulaşmak için uzun yıllar çalıştık ve önemli bir mesafe katettik. Ancak yaptığımız işleri asla kafi göremeyiz. Gelecekte, daha az zamanda, daha büyük işler yapmak azmindeyiz. Üzerimize düşen en büyük görev, Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır. Gelecek on yıllarda, geçmiş on yıllarda yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bağımsız Türk devletleri; Asya, Avrupa ve Afrika’dan müteşekkil eski dünyanın tam merkezinde, doğudan batıya doğru uzanan bir eksen üzerinde gerek kuzey ile güney gerekse doğu ile batı arasında bir anahtar konumundadır. Geçtiğimiz yüzyıllarda, bu anahtara sahip olmak isteyenler, aralarında bir mücadeleye girdiler. Dünyada, askeri-siyasi tarihin en büyük Avrupalı stratejistleri, Türk halklarının yaşadığı coğrafyayı dünyanın kalbi olarak nitelendirdiler. Bizler, yaşadığımız coğrafyada eğer gerçek manada muktedir olamazsak, elbette dünyanın anahtarını ele geçirmek isteyen güçlerin mücadelesi halklarımızın kaderini çizecektir" dedi.

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'DAHA ADİL BİR DÜNYA İSTİYORUZ'

Şentop, bugünün dünyasının adaletsizliklerle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Haksızlığa ve zulme uğrayanlar arasında Türk halkları ve Müslüman toplumlar önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik oryantalizm, İslamofobi ve Türkofobinin ürünü olan propaganda endüstrisi, mağdur toplumları suç kaynağı gibi tasvir etmektedir. Daha adil bir dünya istiyoruz. Sorunların dile getirilmesi ve çözümü, en iyi şekilde ancak halkların çok sesli temsilcileri olan yasama organları arasında gerçekleştirilecek diplomatik temaslarla mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın yaşadığı sorunlar karşısında çözüm ve uzlaşı arayışı için parlamenter diplomasisinin doğru bir yaklaşım olduğunu savunan Meclis Başkanı Şentop, "Geleneksel diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı noktalarda, parlamenter diplomasi ile çözüme ulaşılabilir. Küresel salgın sürecinin etkileri geçmeden Ukrayna’da alevlenen ve bir yılı deviren savaş, dünya ekonomisinin ne kadar hassas bağlarla birbirine bağlı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı" dedi.

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'TÜRK HALKLARI KENDİNE YABANCILAŞIYOR'

Şentop, ‘aile kurumu’ vurgusu yaparak, "Aile kurumu ve geleneklerimiz, yabancı ve yapay figürlerin etkisine giren gençlerin kişiliğinde olması gereken yeri alamamaktadır. Bağımsız devletlere sahip olan toplumlar bile bu etkiler karşısında değerlerini kaybederken, farklı devletlerin sınırları içinde yaşayan Türk halkları kendine yabancılaşmak bakımından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu.

Şentop, Kırım’da ve başka coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının küresel güç mücadelesinin bir piyonu olmasını kabul etmediklerini söyleyerek, "Kendi kültürleri ve benlikleri ile bağlı bulundukları devlete yararlı vatandaşlar olarak müreffeh bir geleceğe sahip olmalarını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şentop, sesi çok çıkan bazı lobilerin, uluslararası barış ve istikrarı tesis etme iddiasındaki devletleri esir aldığını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu devletlerden beklenen ara buluculuk veya hakemlik görevi çoğu zaman hakkaniyete aykırı olarak icra edilmektedir. Bu durumu maalesef Karabağ konusunda güncel olarak bazı ülkelerin tavırlarında apaçık görmek mümkündür" dedi.