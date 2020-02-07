TBMM Başkanı Şentop: Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalı

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

"Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır." diyen Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir." ifadesini kullandı.