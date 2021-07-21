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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da şehit bekçinin ailesini ziyaret etti

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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da şehit bekçinin ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da emniyet ve jandarma teşkilatının bayramını kutladı, şehit bekçinin ailesini ziyaret etti.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenlerine katıldı.

Ardından, 14 Temmuz'da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve aynı saldırıda yaralanan Fırat Doğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Şentop, buradan Zübeyde Hanım Huzurevi'ne geçti.

Huzurevinde yaşlıların bayramını kutlayan Şentop, kendisini karşılamak için gelen koruma altındaki çocuklara da hediye ve harçlık dağıttı.

Şentop'a Tekirdağ programında Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

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