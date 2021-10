TBMM Başkanı Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile görüştü

Haberin Devamı

Şentop, Meclisteki makamında, Türkiye'ye ziyarette bulunan Tacikistan Temsilciler Başkanı Zokirzoda ile baş başa görüştü.

Şentop ve Zokirzoda, daha sonra Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye TBMM Türkiye-Tacikistan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile Tacikistan heyeti katıldı.



Tacikistan heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, ziyaretin, parlamentolar arasındaki ilişkiler başta olmak üzere ikili ve bölgesel iş birliğini güçlendireceğine inandığını söyledi.



İkili ilişkilerin geliştirilmesinde her iki tarafta da güçlü bir iradenin bulunduğunu ifade eden Şentop, "TBMM Başkanı olarak bütün milletvekillerimiz adına, eylülde idrak ettiğiniz bağımsızlığınızın 30'uncu yılı tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Tacikistan'a hür ve müreffeh nice seneler temenni ediyorum." dedi.



Tacikistan'ın, başta Cumhurbaşkanı İmamali Rahman olmak üzere bütün yöneticilerin dirayetli liderliğiyle, 30 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettiğine değinen Şentop, "Meclis başkanları olarak bizlerin de parlamentolarımız arasında her seviyede temas ve iş birliğini artırmak için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda tam 23 yıl sonra bugün parlamentolarımız arasında imzalayarak tazeleyeceğimiz iş birliği protokolünün parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



"HAZRETİ MEVLANA'NIN MİRASINI YAŞATMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"



Türkiye'nin, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Şentop, Tacikistan'ın huzur ve refahı başta olmak üzere ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, tarım, sağlık, güvenlik ve savunma alanları gibi birçok sektörde katkıda bulunmaya ve iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.



İki ülke arasında karşılıklı fayda anlayışıyla on yıllardır başarıyla devam ettirilen ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirileceği potansiyelin mevcut olduğunu vurgulayan Şentop, "2021 yılının ilk yarısında ticaret hacmimizin yüzde 67 oranında artması da esasen söz konusu potansiyelin bir göstergesidir. Tacikistan'da Türk mallarının kalite sembolü olarak değerlendirilmesi de bizleri her zaman memnun etmektedir." diye konuştu.



Meclis Başkanı Şentop, ekonomik ilişkileri geliştirirken ortak kültürel değerleri paylaşan halkların, birbirini daha yakından tanıması için akademik ve kültürel faaliyetlerin de ön plana alınması gerektiğini anlattı. Şentop, bu kapsamda Türk ve Tacik halklarının müşterek değeri olan ve bütün insanlığa mal olmuş büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'nın mirasını yaşatmanın, Türkiye ve Tacikistan'ın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



PARLAMENTOLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ



2022'nin, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin tesisinin de 30'uncu yılı olduğuna işaret eden Şentop, "Parlamentolar arası iş birliği protokolünün 2022'de birlikte atacağımız yeni adımlara bir başlangıç teşkil etmesini ümit ediyorum." dedi.



"TACİKİSTAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIR"



Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda da Şentop'a misafirperverliği için teşekkür etti.



İki ülke arasında imzalanacak iş birliği protokolünün her iki ülke için de yararlı olacağını dile getiren Zokirzoda, "Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir ivme yakalanmıştı, inanıyorum ki bu ortamda yeni işlere imza atabiliriz." dedi.



Tacikistan'ın, Türkiye ile iş birliğine her zaman hazır olduğunu ifade eden Zokirzoda, ikili ticaret hacminin gelecek yıllarda 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Zokirzoda, parlamentolar arası iş birliği protokolü ile iş birliğinin seviyesinin daha da üst seviyelere taşınacağını belirtti.



Açıklamaların ardından Şentop ve Zokirzoda, parlamentolar arası iş birliği protokolünü imzaladı.