AA
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TBMM Başkanı Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılışının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılmasının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün, Misak-ı Milli'yi kabul ederek İstiklal Savaşımızın siyasi manifestosunu açıklayan, demokrasinin gelişmesindeki önemli yapı taşlarından son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılmasının yıl dönümü. Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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