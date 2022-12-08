Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#TBMM#Sırbistan
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistanda Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 21:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Sırbistan’ın Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle bir araya gelen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Meclis Başkanı Şentop, Sancak kökenli vatandaşları, Türkiye ile Sırbistan arasında sağlam bir dostluk köprüsü olarak gördüklerini söyledi. Sancak’ın istikrarının ve ekonomik kalkınmasının önemini dile getiren Şentop, bölgenin kalkınması için ulaştırma alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Şentop, Sırbistan ile ilişkilerin gelişmesinin, Sancak Boşnaklarının da daha rahat etmelerini sağlayacağını belirterek, Sırbistan’la ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin, Bosna Hersek ve Balkanların barış ve istikrarı açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#TBMM#Sırbistan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan