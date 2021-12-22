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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Sırbistan
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü. Şentop, Vuçiç ile görüşmesinde, "İkili ticaretimizin bu sene 2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmasını ümit ediyoruz” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında dün akşam MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün'den oluşan parlamento heyetiyle birlikte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Resmi temaslarına bugün başlayan Şentop, ilk olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Şentop, iki ülke ilişkilerinin tarihteki en üst seviyeye ulaştığını ve her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye ulaşmasında Vuçiç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurduğu özel dostluğun büyük rolü olduğunun altını çizen Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı aramanızı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

“İKİLİ TİCARETİMİZİN REKOR KIRMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

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İki ülke ilişkilerinin parlamento boyutuna da büyük bir önem atfettiklerini belirten Şentop, "Ekonomik ilişkilerimiz de sürekli daha iyiye gidiyor ve güçleniyor. İkili ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü müspet gelişmeler var. İkili ticaretimizin bu sene 2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmasını ümit ediyoruz. Ülkenizdeki yatırımlarımıza her geçen gün yenileri ekleniyor. Türk yatırımları 10 senede 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Buradaki yatırımlarımızın artmasında iş adamlarımıza verdiğiniz güçlü desteğin büyük rolü var" dedi.

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Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Sırbistan'ın iş birliğinin yadsınamayacağını belirten Şentop, "İş birliğimizi her alanda daha da geliştirmeye ve bölgenin topyekun kalkınmasına katkıda bulunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kültürel iş birliği alanında da TİKA'nın önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Şentop, TİKA ile ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ise, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ve üst düzeyde tutmaya her zaman destek olacağını vurgulayarak, "Sevgili dostum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletin. Ziyaretiniz bizi memnun etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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ŞENTOP, SIRBİSTAN ULUSAL MECLİS BAŞKANI DAÇİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

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