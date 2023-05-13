TBMM Başkanı Şentop: Seçimler olgunluk, sükunet içerisinde geçecektir

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, Esnaf Odaları Birliği toplantısında esnafla bir araya geldi. Daha sonra Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki esnafı, ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret eden Şentop, Tekirdağ Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi. Gazetecilere açıklama yapan Şentop, "Bu son gün, seçimden önceki son gün. Burada hemşehrilerimizle görüşmek, hasbihal etmek için geldim. Yarın Türkiye, tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yapıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü var. Yeniden büyük Türkiye, lider ülke Türkiye'yi inşa etmek yürüyüşü bu. Bu çerçevede birçok büyük önemli adımlar atıldı ama bütün hepsinin nihai amacı tam bağımsız bir Türkiye inşa edebilmek. Kastettiğimiz de şudur. Sadece milletimizin çıkarlarını dikkate alan, başka ülkelerin, başka devletlerin hesaplarına, planlarına, çıkarlarla tabi olmadan milletimizin çıkarlarını esas alan ve kararlarını burada Türkiye'de veren merkez Türkiye olan bir yürüyüş bu. Bu da tam bağımsız bir politika sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu noktada çok büyük mesafeler alındı. Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla hareket etmemize güç veren, destek veren teknoloji ve savunma sanayi alanında çok önemli gelişmeler sağladık, temin ettik. Sonuç itibarıyla bu yürüyüşün daha da güçlenerek gelişerek devam etmesi lazım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Şimdi tabii bundan rahatsız olanlar var. Neden, daha önce tabii kendi ülkelerinin çıkarlarına göre verdikleri kararlara Türkiye'nin de uyumasını yani Türkiye'yi de bir vagon halinde peşlerine takmayı amaçlayan, bu şekilde Türkiye ile ilişki kurmayı amaçlayan ülkeler vardı. Artık Türkiye bunu reddetti, başka ülkelerin politikalarının arkasında bir vagon olmak yerine o vagonu oradan alıp motor koyup bir lokomotife çevirdik. Dolayısıyla Türkiye'ye kendi kararını kendi veren, karar verirken sadece kendi milletinin çıkarını düşünen onu hesaba katan bir ülke olarak tam bağımsız politikalarla yoluna devam ediyor" dedi.

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