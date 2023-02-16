TBMM Başkanı Şentop, Şanlıurfa'da

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk olarak Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrasında vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı. Şentop'a, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremin ildeki etkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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