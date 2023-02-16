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TBMM Başkanı Şentop, Şanlıurfa'da

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Şentop#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 01:46

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır ziyaretinin ardından Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Şentop, depremzedeler için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk olarak Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrasında vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı. Şentop'a, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremin ildeki etkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Şanlıurfada


TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİ

Şentop, Şanlıurfa Hacı Fatma Aslan Camii'nde yer alan taziye evinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Altun ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı dileklerini iletti. Turgut Özal Parkı'nda depremzede vatandaşların konakladığı çadır kenti de ziyaret eden Meclis Başkanı Şentop, daha sonra basın açıklaması yaptı. 

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TBMM Başkanı Şentop, Şanlıurfada

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#TBMM#Mustafa Şentop#Diyarbakır

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