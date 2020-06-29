TBMM Başkanı Şentop: Salgın bütün insanları düşünen anlayışın öne çıkması gerektiğini gösterdi

TBMM Başkanı Şentop, ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad IQBAL ile baş başa görüşmenin ardından ASEAN Ankara Komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Endonezya Büyükelçisi- ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Lalu Muhamad IQBAL,

2. Bruney Büyükelçisi Shafiee Kassım, Filipinler Büyükelçisi Raul S. Hernandez, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, Kamboçya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sophea Heng, Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Shah Anuar katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada, toplantının zor bir sürecin akabinde gerçekleştiğine işaret ederek şunları söyledi:



“Bütün bir dünya olarak, insanlık olarak bugüne kadarki uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere, birçok alanda paradigmaları gözden geçirme mecburiyetiyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemi yaşadık. Küreselleşmenin sadece paranın, malların, insanların dünyayı dolaşması anlamında olmadığını, aynı zamanda salgınların, virüslerin de küreselleştiği bir dönem yaşamış olduk. Böylece milletlerarası, devletlerarası dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin, mücadelenin önemi ortaya çıkmış oldu.

Türkiye olarak biz bu konuda hem Türkiye içerisinde takip ettiğiniz gibi, salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük hem de dünyanın birçok ülkesine elimizden geldiği kadar dayanışma içerisinde hareket etmeye, yardımda bulunmaya gayret ettik.

Bu salgın sonrası dünya, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil bütün dünyayı, bütün dünyadaki insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu. Bu bakımdan en köklü uluslararası işbirliği zemini, platformu olan ASEAN'ın da bu anlamda benzeri, bölgesel kuruluşlarla önemi daha fazla anlaşılır hale geldi.”

ASEAN HAKKINDA

ASEAN, Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland Dışişleri Bakanlarının 8 Ağustos 1967’de Bangkok’ta imzaladıkları beş maddelik bildirgeyle kuruldu. Daha sonraki yıllarda artışla, Endonezya, Bruney, Filipinler, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam üye oldu. ASEAN, kuruluşunda üye ülkelerdeki çatışmaların durdurulması ve siyasi istikrarın sağlanması odaklı çalışırken, son yıllarda ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi çabaları öne çıktı.

650 milyonluk nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9’una ve küresel düzeyde 6. büyük GSYİH’ya sahip olan ASEAN, Güneydoğu Asya’nın siyasi rejim, kalkınmışlık ve kültür bakımından birbirinden farklı 10 ülkesini bir araya getiren bir bölgesel örgüt. Örgüte üye ülkeler, toplam 3 trilyon Dolarlık ticaret hacmine sahip. Merkezi Endonezya’nın Başkenti Cakarta’da olan örgütün 2020 dönem Başkanlığını Vietnam yürütüyor ve Genel Sekreterliğini de, Bruneyli Lim Jock Hoi sürdürüyor.

ASEAN’ın Türkiye’deki faaliyetleri, üye ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerinden oluşan ASEAN Ankara Komitesi tarafından yürütülüyor. ASEAN Ankara Komitesinin başkanlığını şu anda Endonezya yapıyor. 30 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan devir teslim töreninde Ankara Komitesi Başkanlığı Filipinler’e devredilecek.

TÜRKİYE’NİN ÜYELİK DURUMU

Türkiye, 1999 yılında ASEAN ile ilişkileri geliştirme kararı almış olmakla birlikte, 2010 yılından bu yana örgütle kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ciddi adımlar atıldı. Ağustos 2017’de Türkiye’nin, ‘Sektörel Diyalog Ortaklığı’ başvurusu kabul edildi. Sektörel Diyalog Ortaklığı yapılan ülkelerle, ticaret, yatırım, turizm, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğine gidilmektedir. Türkiye üye ülkelerle ekonomik işbirliği ve ticareti geliştirme çalışmaları nedeniyle önem vermektedir.