TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale'de cepheye koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insanüstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara