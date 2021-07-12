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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gitti

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TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde parlamento heyeti ile Kuveyt'e gitti.

Heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'ndan saat 20.30 itibariyle hareket etti.

Şentop, Beyan Sarayı'nda Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ile görüşecek. Ardından Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Hamad Al Sabah ile bir araya gelecek.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Kuveyt Millet Meclisi'nde, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır Al Muhammed Al Sabah'ı kabulünün ardından temaslarını tamamlayarak 13 Temmuz Salı günü yurda dönecek.

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