TBMM Başkanı Şentop: Parti kapatma yargının işi

Meclis’in ve milletvekillerinin saygınlığının korunabilmesi amacıyla TBMM Siyasi Etik Komisyonu kurulması ile içtüzük değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar konusundaki soru üzerine Şentop, şöyle konuştu: “Çok somut şeyler söylemek için henüz daha erken ama hükümet sistemi değişikliğiyle beraber aslında Meclis’in çalışma usulleriyle ilgili olarak da değişiklik yapılması, Meclis çalışmalarının yeni sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Bu da bir içtüzük çalışmasıyla olabilir. Bu konuda taslak mahiyetinde çalışmalar zaten var, önümüzdeki dönemde farklı partilerden arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapma imkânı olabilir.”



‘MECLİS’İN KARAR VERECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL’



HDP’ye yönelik ‘parti kapatma’ tartışmaları konusundaki soru üzerine Şentop, şunları kaydetti: “Mevzuatımızda parti kapatmaya dair hükümler var fakat daha önce Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere daha çok tüzel kişiliklerin cezalandırılması anlamına gelen bu tür kapatmalar yerine, suç işleyen kimse, şahıs bazlı olarak onların cezalandırılmasının doğru olacağı yönünde bir eğilim vardı ama bu tabii Meclis’in veya siyasi partilerin karar vereceği bir şey değil. Sonuç itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açacağı bir dava ve Anayasa Mahkemesi’nin vereceği bir kararla devam eden, gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla bu, yargının işi.