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TBMM Başkanı Şentop: Operasyonlarda sivil hassasiyeti korunuyor

#TBMM#İstanbul#Irak
TBMM Başkanı Şentop: Operasyonlarda sivil hassasiyeti korunuyor

Dohuk'taki saldırı ile ilgili yapılan tartışmaları yorumlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Operasyonlarda sivil hassasiyetler korunuyor" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dohuk'taki saldırı ile ilgili konuşan Şentop "Operasyonlarda sivil hassasiyetler korunuyor" dedi.

Şentop şunları söyledi;

Sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu saldırının ortaya çıkarılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin hazır olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için teröristlerin gerçekleştirdiği bir eylem olduğu gözüküyor.

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