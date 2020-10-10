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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 20:59 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti

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TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Okçular Vakfı'nı ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfı'nda geleneksel Osmanlı yayıyla puta atışı, ibriş okuyla da menzil atışı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Şentop ziyaret sırasında ayrıca yerleşke içerisinde yer alan Tirendazlar Tekkesi, müze ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahını da ziyaret etti.

Vakıfta çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mustafa Şentop, "Kurulduğu günden bu yana kültürümüzün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesine ciddi katkılar sağlayan vakfın tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop'a ziyareti sırasında Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

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