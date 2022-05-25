TBMM Başkanı Şentop, Müslüman kanaat önderlerini kabul etti

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TBMM'de gerçekleşen kabulde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı. TBMM Başkanı Şentop, terörizm ve dinler üzerine konuştu.

Terörizmle, teröristin inancı arasında bir ilişki kurulmasını doğru bulmadığını belirten Şentop, "Bir bilanço ortaya koysak, öldürülenlerin büyük oranda Müslümanlar olduğu ama öldürenlerin Müslümanlar olmadığını çoğunluğu itibarıyla Hristiyanlar ve Yahudiler olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz terörizmle, teröristin inancı arasında bir ilişki kurulmasını doğru bulmuyoruz. Bu bakımdan bunlar, 'İslam terörizmi' diyorlar ama biz, 'Hristiyan, Yahudi terörizmi' demiyoruz. 'Terörist teröristtir' diyoruz. Ama burada da insan kavramıyla ilgili bir problem var. Müslümanlardan yüzlerce, binlerce insanın ölmesi medeni dünyayı çok fazla alakadar etmiyor ama bir iki Hristiyan'ın, Yahudi'nin başına bir iş gelmesi bütün dünyayı ayağa kaldırıyor maalesef. Bu doğru değil. İnsanın canı; kanı, dininden, kültüründen bağımsız olarak değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.