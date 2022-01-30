TBMM Başkanı Şentop: MOBESE olduğu teyit edilmeli

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Şentop, CNN Türk’te Hakan Çelik’e şu açıklamaları yaptı:

“Mobese kamerası olduğunu kesin olarak teyit etmek gerekiyor. Görüntülerin hangi kamerayla çekildiğini bilmek gerekiyor. Bir inceleme süreci yapılacak, bu detayları bilenlerin değerlendirmesi lazım. Ben siyaseti ve hukuku birbirinden ayırmıyorum esasen. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmak. Çalışmalar, incelemeler sürüyor.

(Kutuplaşma) Tabanda, sahada gerilim, yüksek tansiyon yok. İnsanlar aralarında siyaset tartışıyorlar ama gerginlik yok.”

AİHM ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI

“Türkiye bir hukuk devletidir, birçok dava gerçekleşiyor. Türkiye’ye yönelik yapılan değerlendirmeleri haksız buluyorum. AİHM önüne gelmeyen bir konuda ‘Bundan sonra böyle yapılmalı’ diye bir talimatı veremez. AİHM, Türkiye’ye karşı ölçüyü kaçırmıştır. Bu agresif tutumunu bir kenara bırakması lazım.”