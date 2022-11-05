Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop mezuniyet törenine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#İSAR Vakfı#Mustafa Şentop#Bağlarbaşı
TBMM Başkanı Şentop mezuniyet törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 21:35

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Haberin Devamı

İSAR 10'ncu Mezuniyet Töreni Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Abdullah Tivnikli Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ebubekir Tivnikli, İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Bedir ve çok sayıda davetli katıldı. 

Törende konuşan Şentop, 10ncu dönem mezunu olacak 25 öğrencimizi tebrik ediyorum. Böylece İSAR, toplam 172 öğrenciyi mezun etmiş oluyor. Böyle anlamlı bir günde aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Şentop, tören sonunda mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSAR Vakfı#Mustafa Şentop#Bağlarbaşı

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos