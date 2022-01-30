TBMM Başkanı Şentop: Mehmet Akif sevgisini gelecek nesillere aktarmalıyız

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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Böyle Yazıldı…Bir Daha Yazılmayacak” adlı drama belgesel filmin gösterimi yapıldı. İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini ve o dönemin zorluklarını anlatan filmin yapımcılığını İbrahim Yasan, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Karacan üstlendi. İlçedeki tüm okullarda da izletilecek olan filmin gösterimine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, siyasi partilerden temsilciler ve vatandaşlar da katıldı.

Film gösterimi öncesi ilçede yaşayan ilkokul öğrencisi Miraç Eymen, İstiklal Marşı'nı okudu. Gözyaşlarını tutamayan küçük çocuğu, Prof. Dr. Şentop da tebrik etti.



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TBMM Başkanı Mustafa Şentop film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, “Bu belgeselle milletimizin manevi şuuruna hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Belgesel filmini kültür dünyamıza kazandıran, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi etkinliklerle Mehmet Akif'e olan vefasını göstermeye devam ediyor. İstiklal şairimize vefa ancak böyle güzel işlerle gösterilir” dedi.

İSTİKLAL ŞAİRİMİZİN BİLİNMEYEN PEK ÇOK YÖNÜ VAR

Geçen ay milli şairin vefatının 85’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şentop, “Bu vesileyle Demir Hafız Belgesel Film Gösterisini izlemiştik. İstiklal şairimizin bilinmeyen birçok yönü var. Onlardan biri de hafızlığıdır. Çok kuvvetli bir hafızdır. Milli şaire tekrar rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Fani dünyada geride hoş bir seda bırakmak hepimize nasip olur inşallah” ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF SEVGİSİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ

Mehmet Akif’in her zaman hürmetle hatırlandığını ifade eden Prof. Dr. Şentop, “Şair her zaman hürmetle hatırlanmaktadır. 1 asır önceki varlık yokluk savaşımızda milli birlik ve beraberliğimizin yeniden tesisine hizmet eden Akif, 1 asır sonra hala fikirleri, eserleri, şiirleri, kişiliğiyle yine birliğimizin tesisine katkı sunmaya devam etmektedir. Mehmet Akif sevgisinin gelecek nesillere aktarılarak devam etmesi için gayret göstermemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim” diye konuştu.

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2021’İ İSTİKLAL MARŞI YILI İLAN ETTİK

2021 yılını İstiklal Marşı yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılında koronavirüs salgınına rağmen yurt içinde ve yurt dışında pek çok faaliyet düzenlendi. İstiklal Marşımızın 100’üncü yılında şevkle idrak ettik. Milli mücadelemizin sembolü olan İstiklal Marşımız ve bu marştaki ölümsüz mısraların şairi Mehmet Akif'i meclisimiz başta olmak üzere il, ilçe hatta köylerde düzenlenen törenler, paneller, sergiler, şiir yarışmaları ile andık. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla mecliste bastırılarak cephelere gönderilen Sebilürreşad dergisinin tarihi değeri çok yüksek İstiklal özel sayısını gelecek yüzyıllara bir miras olarak yeniden bastırdık.

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O’NUN HAYAT HİKAYESİNİ BİLEN HAYRAN OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Akif sevgisi neden artarak devam ediyor sorusuna herkesin farklı cevaplar verdiğini ve kendisinin de şahsi cevapları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şentop, “Mehmet Akif'in hayatının hiçbir anında söyledikleri ve yaptıkları arasında bir tenakuz görülemez. Onun hayat hikayesini ve olaylara yaklaşımını bilen herkes ona hayran olmaya şüphesiz devam edecektir. Özellikle gençlere bunların hepsini anlatmak ve öğretmek bizlerin vazifesidir. Akif milli vicdanın sözcüsü bir münevver, bir vatanperver, söyledikleri ve yaptıklarıyla halis bir mümin olarak bizleri kendisine hayran bırakmaktadır” dedi.

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SAVAŞ ORTAMINDA DAHİ TBMM MİLLİ MARŞ İÇİN MÜŞTEREK KARAR ALMIŞTIR

Prof. Dr. Şentop, “Savaş ortamında dahi TBMM Milli Marş için müşterek karar alması ve kılı kırk yaran titizliğiyle takdire şayan bir iş gerçekleştirmiştir. Milli mücadelenin ruhu olarak coşkuyla okuduğumuz, ezbere bildiğimiz İstiklal Marşımızın her dizesinde sahip olduğumuz medeniyetimizin ortak değerleri vatan ve bayrak aşkının müşterek duygusu ilelebet yaşayacaktır. Milli Mücadelenin maddi komutanı Gazi Mustafa Kemal, manevi komutanı da Mehmet Akif’tir” ifadelerini kullandı.

O ŞİİR MİLLETİN O GÜNKÜ HEYECANIDIR

Kurtuluş Savaşı sırasında İstiklal Marşını kaleme alan şairimizin duyguları şüphesiz ki milletimizin müşterek duygularıydı diyen Prof. Dr. Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

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“Mehmet Akif hasta yatağında milli mücadele günlerinden söz ederken istiklal Marşı’nı tekrar yazsa nasıl ifade edeceğini soran gazeteciye şu cevabı verir: ‘İstiklal Marşı, o günler ne heyecanlı günlerdir. O şiir milletin o günkü heyecanının ifadesidir. O marş, o günlerin kıymetli hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. O şiir arık benim değil, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur’ diyerek konuyu kapatmıştır.

AKİF’TEN BAHSETMEK MİLLETİN KADERİNDEN BAHSETMEKTİR

Akif'in hayatının zorluklar içinde geçtiğini belirten Prof. Dr. Şentop, “Akif’ten bahsetmek bu milletin kaderinden bahsetmektedir. Orhan Okay hocanın söyledikleri bize Akif’i anlatması bakımından en doğru tespitlerden biridir. ‘Mehmet Akif Türk şiirinin Mimar Sinan'ı, İstiklal Marşı da şiirimizin Selimiye'sidir” dedi.

MEHMET AKİF TÜRKİYE, TÜRKİYE MEHMET AKİF'TİR

Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çağırıcı, "Mehmet Akif, bir asır sonra bile ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. Mehmet Akif Türkiye, Türkiye Mehmet Akif'tir. Şiirleri milletin şanlı tarihinin şaheser tablosudur. Vatan topraklarını korumak adına güç şartlarda kilometrelerce yol aldı. Bazen cephede bazen kürsüde toplumun her noktasında kendisini mücadele içinde gördük. Marş teklifi geldiğinde ödülden dolayı kabul etmeyen bir şahsiyetti. Böyle şerefli bir milletin evlatları ve varisi olmak onur ve şereflerin en büyüğü. İnşallah 12 Mart'ta da EBA üzerinden tüm okullarda izleneceğine inanıyorum. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.