TBMM Başkanı Şentop: “Mehmet Akif Ersoy son nefesine kadar manevi değerlere sadık kalarak yaşamıştır”

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet Televizyonu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesine katıldı. Ankara’da düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Şentop, “Tarihimizin her safhası anlamlıdır ve önemlidir. Ancak öyle günler ve anlar vardır ki tarihimize teshir edecek önemde olaylara sahne olmuşlar ve milli hafızamızda unutulmayacak izle bırakmışlardır. 27 Aralık’ta o günlerden biridir. Bu sebeple bugün Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve anlamak ve tekrar tekrar anlatmak için çok güzel bir vesiledir. Diyanet Televizyonumuz bu idrak ve şuur ile kıymetli bir belgesel hazırlamış, merhum Mehmet Akif’in az bilinen ve daha az gündeme getirilen yönlerini aziz milletimizin dikkatine arz etmeye çalışmıştır. Görsel bir çağdayız. Sözler uçup gidiyor. Bu belgesel inşallah mili şairimiz Mehmet Akif’in hayatının bu cephesini gelecek kuşaklara da taşıyan bir çalışma olarak belgeseller dünyamızda yerini alacaktır. Mehmet Akif Ersoy, son nefesine kadar sahip olduğu ahlaki ve manevi değerlere sadık kalarak yaşamıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet Televizyonu’na milli kimliğimizin inşasında eşsiz bir katkısı olan merhum Mehmet Akif’i anlatmak için yaptıkları bu kıymetli çalışma sebebiyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.