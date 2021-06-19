TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop: Manevi kimliÄŸini bulan ÅŸehirler huzur kaynaÄŸÄ±dÄ±r

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan internet Ã¼zerinden Ã§evrim iÃ§i olarak dÃ¼zenlenen '2'nciÂ UluslararasÄ± TekirdaÄŸâ€™da Dini ve KÃ¼ltÃ¼rel Hayat' sempozyumuna katÄ±ldÄ±. TekirdaÄŸ Valisi Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. MÃ¼min Åžahin'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Åžentop, ÅŸehirlerin manevi kimliÄŸine vurgu yaptÄ±.



ToplumlarÄ±n maddi ve manevi birikimlerinin bÃ¼tÃ¼nÃ¼ olarak tarif edilen kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, esasen din tarafÄ±ndan ÅŸekillendirildiÄŸini sÃ¶yleyen Åžentop, "Son birkaÃ§ yÃ¼zyÄ±lda batÄ±yÄ± etkileyen sekÃ¼ler yaklaÅŸÄ±mlar da esasen dine karÅŸÄ± bazÄ± tezlerle hareket etmeleri sebebiyle, dinden ayrÄ± deÄŸil, geniÅŸ anlamda dinle beraber ÅŸekillenmiÅŸtir. BatÄ±daki modern toplumsal ve siyasi yapÄ±lar iÃ§in HristiyanlÄ±k ve mezheplerinin nihai Ã§erÃ§evede belirleyiciliÄŸi inkar olunamaz. Bu bakÄ±mdan, tabii olarak din kÃ¼ltÃ¼rden, kÃ¼ltÃ¼r de dinden ayrÄ± deÄŸerlendirilemez. Bu durum bÃ¼tÃ¼n toplumlar iÃ§in geÃ§erlidir" dedi.Â



'DÄ°N HAYATIMIZDA Ã–NEMLÄ° BÄ°R ETKÄ°YE SAHÄ°P'Â



Toplumun sahip olduÄŸu coÄŸrafya, manevi deÄŸerler, lisan ve dini dinamiklerin, soyut ilkelerin somutlaÅŸmasÄ±, hayata geÃ§irilmesi bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Åžentop, "KÃ¼ltÃ¼rel olarak Ã§ocuk yaÅŸtan itibaren aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz bÃ¼tÃ¼n hususlar nihayetinde bizim kimliÄŸimizi inÅŸa eder. Ä°nsanlar, inandÄ±klarÄ± gibi bir Ã¶mÃ¼r sÃ¼rerler ve gelecek nesilleri bu inanÃ§ ve gelenekler Ã¼zere yetiÅŸtirirler. Takdir edersiniz ki din, bir hayat tarzÄ± olarak hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda ve her anÄ±nda Ã¶nemli bir etkiye sahiptir. Selam veriÅŸimizden oturmamÄ±za, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerimizden cenazelerimize kadar en belirleyici unsurdur" diye konuÅŸtu.Â



'MANEVÄ° KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° BULAN ÅžEHÄ°RLER HUZUR KAYNAÄžIDIR'Â



TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, insanlarÄ±n olduÄŸu gibi ÅŸehirlerin de bir manevi kimliÄŸi ve ruhu olduÄŸunu dile getirerek, "Mekanlar da nefes alÄ±p verir; ezelden ebede, tarih boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n birikimiyle hayat bulur. Ä°lham kaynaÄŸÄ±mÄ±z olur. GeleceÄŸe ve gelecek nesillere de Ä±ÅŸÄ±k tutar. Åžehrimizin kapÄ±sÄ±ndan girenler kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetimizin engin gÃ¼zelliklerine gÃ¶re aÄŸÄ±rlanÄ±r, uÄŸurlanÄ±r, soluklanÄ±r. Åžehrin birikimi insanÄ±n birikimidir. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n birikimidir. Manevi kimliÄŸini bulan, oluÅŸturan, zenginleÅŸtiren, zevk ve estetik algÄ±sÄ±nÄ± geliÅŸtiren, ruhla bedeni buluÅŸturan mamur ÅŸehirler; esenlik ve huzur kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Merhametin ve rahmetin kaleleri bu ÅŸehirlerde vÃ¼cut bulur; yÃ¼kselir. Ä°nsanlÄ±k onuru bÃ¶yle ÅŸehirlerde korunur, yaÅŸatÄ±lÄ±r, yÃ¼celtilir. Ä°ÅŸte TekirdaÄŸ da bu iklimi ve manevi kimliÄŸi inÅŸa ve imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli merhaleler kat etmiÅŸ bir ÅŸehrimizdir" ifadelerini kullandÄ±.



'73 DÄ°VAN ÅžAÄ°RÄ°NE SAHÄ°P BÄ°R BELDENÄ°N TORUNLARIYIZ'Â



TekirdaÄŸ'Ä±n tarihinin milattan Ã¶nce 4 binli yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Åžentop, "Orhan Gaziâ€™nin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Gazi SÃ¼leyman PaÅŸa, Rumeliâ€™ne 1354â€™te Gelibolu Ã¼zerinden geÃ§erek TekirdaÄŸâ€™Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ ilÃ§elerini OsmanlÄ±â€™ya katmÄ±ÅŸ ve 'Rumeli Fatihi' unvanÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Gazi SÃ¼leyman PaÅŸaâ€™nÄ±n kardeÅŸi Murat Beyâ€™in saltanatÄ± sÄ±rasÄ±nda da 7 AralÄ±k 1357â€™de TekirdaÄŸ OsmanlÄ±â€™ya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yahya Kemal, TekirdaÄŸ'a baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhabbetini ÅŸiirinde 'Fetihler ufku TekirdaÄŸ' sÃ¶zleriyle tanÄ±mlar. OsmanlÄ± ÅŸairlerinin hayatlarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ÅŸuara tezkirelerine girmiÅŸ, TekirdaÄŸ ve Ã§evre ilÃ§elerinden 73 divan ÅŸairine sahip bir beldenin torunlarÄ±yÄ±z. TekirdaÄŸlÄ± din alimlerimizin fÄ±kÄ±h ve hadis kitaplarÄ± hatta maÅŸeri vicdanÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde taht kurmuÅŸ velilerimizin tÃ¼rbeleri, bugÃ¼n de ÅŸehir halkÄ±mÄ±zÄ±n teveccÃ¼hÃ¼ne mazhar olarak birleÅŸtirici ortak deÄŸer olmaya canlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyor" diye konuÅŸtu.Â



'GELECEK KUÅžAKLARA AKTARMAYI GÃ–REV ADDEDÄ°YORUZ'Â



OsmanlÄ±'dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kalan mahkeme kayÄ±tlarÄ±ndan, hukuki hayatla beraber, toplumun sosyal ve iktisadi hayatÄ±n da Ã¶ÄŸrenilebildiÄŸini belirten Åžentop, "TekirdaÄŸ Åžerâ€˜iyye Sicillerinden, OsmanlÄ± dÃ¶neminde ticaretin canlÄ± oluÄŸu, hatta RodosÃ§uk limanÄ±nÄ±n Ã¶nemi ve Ä°stanbulâ€™un iaÅŸe aktarma merkezi gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. TekirdaÄŸâ€™Ä±mÄ±z, birÃ§ok medeniyetin menbaÄ±, yÃ¼zlerce kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sahibi olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu coÄŸrafyanÄ±n eÅŸsiz bir ÅŸehridir. Liman ÅŸehirleri daima savaÅŸlara ve gÃ¶Ã§lere uÄŸrar. TekirdaÄŸ da coÄŸrafi Ã¶zellikleri sebebiyle daima bÃ¶yle bir ÅŸehir olmuÅŸ ve olmaya da devam edecektir. Balkan gÃ¶Ã§lerinde benim de ailemin iÃ§inde bulunduÄŸu binlerce muhacire vatan olan bu gÃ¼zel ÅŸehir, hepimizi baÄŸrÄ±na basmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de bu bilinÃ§le hareket ederek ekmeÄŸini yiyip suyunu iÃ§tiÄŸimiz ÅŸehrimizin sahip olduÄŸu dini, kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi deÄŸerlerini ortaya Ã§Ä±karmayÄ±, korumayÄ± ve gelecek kuÅŸaklara aktarmayÄ± gÃ¶rev addediyoruz" dedi.Â



Sempozyum, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±yla devam etti.Â

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