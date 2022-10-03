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TBMM Başkanı Şentop Malezya’da

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#Mustafa Şentop#Malezya#Resmi Ziyaret
TBMM Başkanı Şentop Malezya’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 20:49

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Malezya’ya resmi ziyarette bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret çerçevesinde Malezya’ya geldi. Başkent Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı’nda Malezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dato Mohd Rashid Hasnon tarafından karşılanan Şentop, Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde TBMM Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik ediyor.

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#Mustafa Şentop#Malezya#Resmi Ziyaret

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