TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak'ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık. Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamını emanet etti" ifadelerini kullandı.
#8Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak’ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 8, 2022
Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a selamını emanet etti. pic.twitter.com/vHOC59Ve6Y