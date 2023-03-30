TBMM Başkanı Şentop: Finlandiya'nın üyeliğini bugün onaylamış olacağız

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TBMM Başkanı Şentop ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Meclis Başkanlığı'nda bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. Şentop, Novak'ın, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yaptığı ziyaretin, Türk halkı için büyük anlam taşıdığını söyledi. Böyle zamanlarda dost ve kardeş ülkeleri yanında görmenin, büyük bir teselli olduğunu vurgulayan Şentop, "Macaristan'ın, depremlerin hemen ardından göndermiş olduğu arama-kurtarma ekipleri ve ayni yardım göndermek suretiyle göstermiş olduğu güçlü dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluğun hem Avrupa hem de dünya barışına katkı sunduğunu ifade eden Şentop, "Gerek bölgemiz gerek Avrupa konusunda birçok noktada ortak birbirine yakın görüşlere sahibiz. Yakınımızda cereyan eden Rusya-Ukrayna savaşı konusunda hemen hemen aynı görüşlere sahibiz. Buradan en büyük zarar gören ülkelerin başında da Macaristan gelmektedir. Ukrayna'ya komşu olması sebebiyle. Diğer taraftan Balkanlar'da iş birliği yapmamız çok önemli ve kıymetli. Balkanlar her zaman Avrupa'nın hatta dünya barışının kilit merkezi olmuştur. Balkanlarda barış ve istikrar, Avrupa ve dünya barışının da teminatıdır. Bosna Hersek'teki gelişmeleri, Sırbistan-Kosova arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ikisinde de barışı, istikrarı sağlayacak çalışmaları birlikte yapmamız mümkündür" diye konuştu.

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'BUGÜN ONAYLAMIŞ OLACAĞIZ'

Şentop, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin de "İki ülkenin yürüyecekleri yolu birbirinden ayırması önemliydi. Her iki ülkenin de gerek güvenlikle ilgili yaklaşımları gerek ihtiyaç olarak gördükleri hususlar birbirinden farklıydı. Finlandiya'ya öncelik tanımış olduk. Türkiye olarak Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili protokolü geçtiğimiz hafta Meclisi'mizde, komisyonumuzda geçirdik. Bu arada siz 27 Mart'ta onaylamış oldunuz. Biz de bugün, en geç yarın eğer programda, bir aksama olmazsa bugün muhtemelen onaylamış olacağız" dedi.

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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise Macaristan halkının Türk halkına sevgisini ifade etti. Deprem sonrası Macar arama-kurtarma ekiplerinin hemen Türkiye'ye gelmesinden dolayı gurur duyduğunu beliren Novak, "Sizi temin ederim ki; Macar halkı, Türk dostlarının, kardeşlerinin yaşadığı acıyı yüreklerinde hissediyor" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Şentop ve Novak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alanı ve Genel Kurul salonunu ziyaret etti.