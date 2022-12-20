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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

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#KUZEY MAKEDONYA#TBMM#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 16:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması konusunda karşılıklı gösterilen çabanın önemine değinerek, Parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ortak çabayla ulaşmış olduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti aktardı. Şentop, “Bu iyi ilişkilerimizi, ikili düzeyde olduğu gibi çok-taraflı platformlarda da geliştirmeliyiz” dedi.

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Son dönem hem bölgesel, hem de küresel düzeyde karşılaşılan sorunların, birlikte hareket etmeyi zorunlu kıldığını belirten Şentop, “Balkanlardaki barış ve istikrarın korunması, Avrupa’nın güvenliği için de son derece önem teşkil ediyor” diye konuştu. Kuzey Makedonya’nın önümüzdeki yıl AGİT Dönem Başkanlığının yanı sıra, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Sürecinin Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasının önemine işaret eden Meclis Başkanı Şentop, üstlenecekleri görevden dolayı başarı dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'daki terör örgütü FETÖ yapılarına dikkat çekti. Şentop Türkiye’nin, FETÖ iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi ve örgütle bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmeleri konularında somut adım beklentisini aktardı. Şentop FETÖ’nün, sadece Türkiye’nin değil Kuzey Makedonya’nın ulusal güvenliği için de ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

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#KUZEY MAKEDONYA#TBMM#Ankara

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