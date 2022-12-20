TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

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Son dönem hem bölgesel, hem de küresel düzeyde karşılaşılan sorunların, birlikte hareket etmeyi zorunlu kıldığını belirten Şentop, “Balkanlardaki barış ve istikrarın korunması, Avrupa’nın güvenliği için de son derece önem teşkil ediyor” diye konuştu. Kuzey Makedonya’nın önümüzdeki yıl AGİT Dönem Başkanlığının yanı sıra, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Sürecinin Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasının önemine işaret eden Meclis Başkanı Şentop, üstlenecekleri görevden dolayı başarı dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'daki terör örgütü FETÖ yapılarına dikkat çekti. Şentop Türkiye’nin, FETÖ iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi ve örgütle bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmeleri konularında somut adım beklentisini aktardı. Şentop FETÖ’nün, sadece Türkiye’nin değil Kuzey Makedonya’nın ulusal güvenliği için de ciddi bir sorun olduğunu söyledi.