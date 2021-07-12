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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 01:46 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'e geldi

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TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'e geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde parlamento heyeti ile Kuveyt'e geldi.

Şentop'u, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, Kuveyt Millet Meclisi Genel Sekreteri Farz Al-Daihani, Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer karşıladı.

Şentop ile CHP Giresun Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Necati Tığlı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Eyüp Özsoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Kuveyt'e geldi.

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