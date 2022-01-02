TBMM Başkanı Şentop, Küba Milli Günü'nü kutladı

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TBMM Başkanı Şentop, mektubunda Küba Milli Günü'nü kutlayarak "Küba'nın Milli Günü dolayısıyla, zat-ı alinizi ve dost Küba halkını TBMM üyeleri ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyorum. Milli Gününüzü bir kez daha tebrik ederken 2022 senesinin dost Küba halkına ve parlamentonuzun bütün üyelerine sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.