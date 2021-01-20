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Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

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TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs(Covid-19) aşısı yaptırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 aşısı yaptırdı. Şentop aşı sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3.

Tablo oranlar dikkate alındığında milletvekillerinin de öncelikli aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Mecliste önlemler almıştık çalışmalara devam edeceğiz. Bizim düşüncemiz genel kurulla temas halindeki personelinde öncelikli olması, yetkililerle görüşüyorum.

TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

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