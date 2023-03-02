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TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

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#Mustafa Şentop#KKTC#Zorlu Töre
TBMM Başkanı Şentop, KKTCli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 17:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Şentop ve KKTC Meclis Başkanı Töre, önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 Kıbrıs Türkü'nün de hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Töre'ye taziye dileklerini iletti. Türkiye'nin, felaketin yaralarını sarabilmek için hızlı şekilde adım atacağını belirten Şentop, 1 yıl gibi bir zaman içinde kalıcı konutlar yapılmasının planlandığını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, felaketin büyük olduğunu ancak Türk devleti ve milletinin de çok büyük olduğunu belirtip, "Bunun altından kalkacağız, üstesinden geleceğiz. Sizin ziyaretiniz, dostlarımızın aramaları, ziyaretleri bizim açımızdan önemli bir teselli kaynağıdır" dedi.

Kıbrıs davasıyla ilgili olarak da Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini kaydeden Şentop, Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimleri hatırlatarak yeni yönetimin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu yeni vizyon çerçevesinde değerlendirme yapması yönündeki arzusunu dile getirdi.

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TÖRE: SORUMLULARIN HESAP VERMESİ GEREK

Başkan Töre de KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak Türkiye'yi ziyaret edip, taziyelerini iletmek istediklerini dile getirerek, "Kaderde, kıvançta, tasada beraberiz. Türkiye bizim için anadır. Allah kimseyi Anasız bırakmasın çünkü Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi, Türkiye'dir. Türkiye; büyük bir ülkedir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Türkiye, bu felaketi de atlatacaktır. KKTC olarak tüm gücümüzle Türkiye'ye destek olmaya gayret ediyoruz. Türkiye, lider bir ülkedir ve inşallah bu toparlanmayı da kısa zamanda yapacaktır" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop da can kayıplarına neden olan binalarla ilgili sorumluluğu bulunan kişiler hakkında soruşturmalar açıldığını belirterek, "Binalarda da tespitler yapıldıkça yeni soruşturmalar da açılacaktır. Bunlar kaybedilen canları geri getirmiyor ama sorumluların mutlaka hesap vermesi gerekiyor ki bir daha benzer şeyler bu tür hatalar yüzünden tekrarlanmasın" dedi.

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#Mustafa Şentop#KKTC#Zorlu Töre

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