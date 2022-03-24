TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

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TBMM Başkanı Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle önce baş başa, daha sonra da heyetler arası görüşme yaptı. Yeni görevinden nedeniyle Töre'yi tebrik eden Şentop, KKTC'nin Türkiye için taşıdığı önem ve ayrıcalığa dikkat çekerek, 2021 Nisan ayında Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin düzenlediği gayri resmi toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu, Ada'daki gerçeklikleri temel alan vizyona Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu söyledi.

'NE TÜRKİYE'NİN, NE KKTC'NİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK'

Şentop, "Uluslararası topluma her vesileyle her ortamda, Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı devlet bulunduğunu, çözümün ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu anlatıyoruz. Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, bunların başında egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapılır. Ancak ne Türkiye'nin, ne KKTC'nin kaybedecek böyle bir ilave zamanı yoktur" dedi.

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Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine de değinen Şentop, Rum kesiminin tek taraflı çalışmalarının bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Bunlara izin vermeyeceğimizi Türkiye olarak her vesileyle ifade ettik. Hem kendi kıta sahanlığımızda, hem KKTC'nin ruhsat sahalarında gerçekleştirilen hidrokarbon faaliyetleriyle hak ve çıkarlarımızı koruma irademizi herhangi bir şüpheye, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde hem masada, diplomasi alanında hem de sahada açık bir şekilde ortaya koyduk. Bazı ülkelerin faaliyetlerimize dair tarafgir yaklaşımı, bu bağlamda alınan bazı yaptırım kararları güçlü duruşumuzu ve kararlılığımızı bugüne kadar etkilemedi. Bundan sonra da etkilemeyecektir" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmelerin bölgeyi ve dünyayı daha da etkileyeceğine işaret eden Şentop, Ukrayna krizinin, hem göç hem de uluslararası kurumların saygınlığı bakımından değerlendirme yapmayı gerektiren bir durum oluşturduğuna vurgu yaparak, "Bu kurumların objektif anlamda tarafsızlığını gerçekleştirecek yeni bir dünya düzeni üzerinde tartışmanın, bu kriz sonrası ciddi şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Birçok ülkenin büyük tedirginliği var. Bölgemizin ve dünyanın bunları giderecek, güvenliklerini garanti edecek yeni bir paradigmaya ihtiyacı var. Bunun Doğu Akdeniz bağlamında da yeniden değerlendirileceğini ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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'TÜRK ASKERİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR'

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de anavatan Türkiye'yi yanlarında hissettikleri zaman güçlü olduklarını vurgulayarak, "Allah, bizi bir daha ayırmasın. Türk askeri Ada'da bizim güvenliğimizdir, özgürlüğümüzdür" diye konuştu.

Kıbrıs'ta fiili olarak iki devlet olduğunun altını çizen Töre, toprak ve nüfus faktörlerinin önemine işaret etti. Federasyon yönteminin fonksiyonel olarak mümkün olamayacağına da dikkati çeken Töre "50 senedir masalarda dirsek çürüttük" dedi.

Bölgede Türkiye'nin liderliğinin önemine işaret eden Töre, sorunların da ancak Türkiye'nin liderliğinde çözüme kavuşturulabileceğine vurgu yaparak, "Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Asla Türkiye'den vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.

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Heyetler arası görüşmenin ardından Genel Kurul Salonu'nu gezen 2 meclis başkanı, daha sonra 15 Temmuz'da TBMM'nin bombaladığı alana karanfil bıraktı.