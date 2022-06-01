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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti

#TBMM#Mustafa Şentop#Ünal Üstel
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop kabulde, "Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz ve katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’de yeni kurulan hükümete hayırlı olsun ve başarı dileklerini sunarak, "Bizim için KKTC’nin ayrıcalıklı, özel bir yeri var. Bu her zaman böyle olmuştur ve olacaktır. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz, katlı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ORTAK HAREKET VURGUSU

TBMM’de tüm partilerin, KKTC söz konusu olduğunda diğer ihtilaf konularını bir kenara bırakarak ortak hareket ettiğine işaret eden Şentop, adadaki çözüm arayışlarında Rum kesiminin tutumu nedeniyle uzlaşma sağlanamayışına vurgu yaparak, Türkiye olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu yeni tezi desteklerini kaydetti. Şentop ayrıca, Türkiye olarak KKTC’nin uluslararası zeminlerde olması için gayret gösterdiklerine dikkat çekti.

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"KKTC'NİN KAYBEDECEK ZAMANI YOKTUR"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de konuşmasında, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemini vurgularken, adadaki görüşmelerde artık iki egemen devlet ve iki ayrı millet varlığıyla hareket edildiğini belirterek, "KKTC’nin kaybedecek zaman yoktur" dedi.

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#TBMM#Mustafa Şentop#Ünal Üstel

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