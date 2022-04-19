TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov’u kabul etti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’teki makamında Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov’u kabul etti. Şentop, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki olumlu ilişkinin Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana devam ettiğini belirtti. Şentop, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in önemine işaret ederken, parlamentolar arası ilişkilerin de olumlu gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov da Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeş halklar olduğunu ifade ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı