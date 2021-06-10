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Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Meclis'te bir araya geldi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'u ve beraberindeki heyeti Gazi Meclisimizde ağırladık. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımak hususunda verimli istişarelerde bulunduk" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü


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