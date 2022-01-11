TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly’i kabul etti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i makamında kabul etti. Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin TBMM Başkanı Şentop’a bilgi verdi.



TBMM Başkanı Şentop kabulde, Kazakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kazakistan’da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, “Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.



Büyükelçi Abzal Saparbekuly de her yerde asayişin sağlandığını ifade ederken, barış gücünün de iki gün içinde çıkmaya başlayacağını söyledi.