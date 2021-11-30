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TBMM Başkanı Şentop, Katar heyetini kabul etti

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Katar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclis Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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TBMM Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin dünyada bütün ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunu belirterek, iki ülkenin çok ileri seviyede dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri olduğunu söyledi.

Şentop, parlamenterler arasındaki ilişkilerin de bu anlamda çok iyi bir düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-Katar arasındaki ikili ilişkilerin uluslararası platformlarda da devam ettiğini görüyoruz, bu platformlarda birçok bölgesel ve küresel meselelerde aynı fikre sahip olduğumuzu ve toplantılarda iş birliği içerisinde hareket ettiğimizi memnuniyetle görüyorum. Bu bakımdan Türkiye-Katar ilişkilerinin bölge barışı açısından, Körfezdeki barış açısından da çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. 7 Aralık'ta Yüksek Stratejik Komite, 7'nci toplantısını yapacak. Toplantının iş birliğimizle ilgili somut adımlar için bir vesile olacağı kanaatindeyim" dedi.

Katar Meclis Başkan Yardımcısı Al-Sulaiti de, Katar ile Türkiye arasında çok güçlü ilişkiler olduğunu ifade ederek, "Son zamanlarda bu ilişkiler stratejik olarak güçlenmiştir. Sizin de dediğiniz gibi 7 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanınız Erdoğan da Katar'a teşrif ederek, önemli görüşmeler yapacak" diye konuştu.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Katar

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