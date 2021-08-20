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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 19:28 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya geldi

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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in oğlunun düğün törenine katılmak için kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, havaalanında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe geçen Şentop, şeref defterini imzaladı.

Vali Coşkun’dan kent hakkında bilgi alan Mustafa Şentop’un valilik çıkışında yanına ’sürekli engelli’ raporu olduğunu belirten Yahya Aladağ geldi. İşsiz olduğunu belirten Aladağ, iş konusunda Şentop’dan yardım istedi. Şentop, Aladağ’ı bir süre dinledikten sonra danışmanına talimat vererek ilgilenilmesini istedi.

Mustafa Şentop daha sonra Trabzon Bulvarı’nda vatandaşları selamlayıp sohbet etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek başkan Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti.

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