TBMM Başkanı Şentop: İtiraf etmeseler de bu savaştan kazanç elde edenler var

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TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) 30'uncu Yıldönümü: Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek' başlığı ile düzenlenen zirvede, Şentop'un yanı sıra KEİ'nin üye ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın parlamento başkanları ve temsilcileri ile 13 KEİ ülkesinden toplam 81 parlamenter yer aldı.



'KAZANANI OLMAYAN BİR SAVAŞ'



Burada konuşan Şentop, Karadeniz'in en büyük sorununun savaşlar olduğunu belirterek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerinden bir yıldan fazla süre geçti ve savaş ardında yüz binlerce ölü, yüz binlerce yaralı, harap olmuş şehirler, evlerinden yurtlarından olmuş milyonlarca insan ve tam manasıyla felç olmuş bir Karadeniz bıraktı. Bu savaş kazananı olmayan bir savaş. Bu savaş sadece Ukrayna ve Rusya halkları için değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünya için onarılması güç kayıplara, hasarlara neden oluyor. Temennimiz, Karadeniz'in gördüğü en vahşi savaşlardan birisi olan bu savaşın daha fazla can kaybına, yıkıma ve zarara yol açmadan bir an önce kalıcı, adil bir barışla sona ermesidir. Türkiye olarak, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Aynı şekilde diğer üyelerimiz Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'ın da toprak bütünlüğünü önemsiyor ve taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Karadeniz'de barışın ancak bu şekilde gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Aralık ayında Sırbistan'da yapılan 60'ıncı Genel Kurulumuzda şunu ifade etmiştim: 'Savaşlar sahada ve silahla yapılır ama masada ve kalemle sonlandırılır. Artık masaya dönmenin, kalemi ele almanın vakti gelmiştir' Geçen 5 ayın ardından bu sözlerim hala geçerliliğini korumaktadır" dedi.

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