TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in bu eylemlere müsaade etmesi suç ortaklığı içerisinde olduğunu gösterir

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Roman STK temsilcileri ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta gerçekleşen kahvaltı programına 15 STK temsilcisi katıldı. Toplantı sonrasında STK temsilcileriyle fotoğraf çekimi gerçekleştiren Şentop, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ROMAN VATANDAŞLAR İÇİN ADIMLAR ATILDI"



Katıldığı programı değerlendiren Şentop, "Daha çok Trakya olmak üzere, Çanakkale'den ve Kocaeli'nden de STK temsilcisi olan Roman kardeşlerimizle kahvaltı yaptık. Daha önceden planlamıştık bunu. Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinden temsilcilerin katıldığı bir toplantı yaptı. Bugün de Resmi Gazete'den, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi yayınlandı ve birinci aşama eylem planı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunun detaylarının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından da kamuoyuna sunulacağı ifade ediliyor. Tekirdağlıyım ben, yoğun bir roman nüfusunun da olduğu bir şehir. Trakya'da tabi ağırlıklı olarak var. Durumlarının iyileştirilmesi, ülkenin imkanlarından onların hak ettikleri ölçüde ve şekilde yararlanması için adımlar atıldı. Önemli adımlar atıldı. Yapılacak olan daha başka işler de var. Bize hem dünkü toplantıya dair izlenimlerini anlattılar hem de kendi bölgeleriyle ilgili projelerini anlattılar. Katılan arkadaşlarımız uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında ve Roman vatandaşlarımız için çalışan, gayret gösteren kişiler. On yıldan fazla bir zamandır onlarla zaten beraberiz. Bu münasebetle kahvaltıda bir araya geldik" dedi.

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"İSVEÇ'İN SÖZLERİ YETERLİ DEĞİL BİZ İŞE BAKIYORUZ"



İsveç'te son dönemde yaşananlar hakkındaki soruyu yanıtlayan Şentop, "İsveç'teki gelişmeleri uzun zamandır takip ediyoruz. İsveç zaten başta PKK terör örgütü olmak üzere, terör örgütlerinin faaliyetlerine, Türkiye karşıtı eylemlere, Müslüman ve İslam düşmanlığına yönelik eylemlere izin veriyor, zemin teşkil ediyordu. Daha önceden de NATO üyeliği sürecinde biraz daha yakın iş birliği içerisinde onlarla da bu konuları takip etme imkanımız oldu. Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyeliğine müracaatı üzerine Türkiye'yle beraber terör örgütlerinin faaliyetlerine Türkiye karşıtı eylemlerine izin vermeme noktasında bir mutabakat metni imzalandı. Bir taahhüt altına girdiler. Böylece bu taahhüt dolayısıyla da konuyu çok daha yakından takip etmemiz icap ediyor. Bazı sözlü olarak yaptıkları açıklamalar var. Bu açıklamalar ve taahhüdü yerine getirme konusunda ifadeleri var. Tabi sözler yeterli değil, biz işe bakıyoruz. Yaptıkları işlere eylemlere bakıyoruz. Bu konuda bir gelişme olmamıştı zaten" şeklinde konuştu.

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"İSVEÇ'İN BU EYLEMLERE MÜSAADE ETMESİ SUÇ ORTAKLIĞIDIR"



Şentop, "Biz bu beklenti içerisindeyken, geçenlerde, bir hafta on gün önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çok çirkin, alçakça bir eylem gerçekleşti. Buna hepimiz çok sert tepki gösterdik. Geçtiğimiz hafta İsveç Meclis Başkanlığı'nın Türkiye Ziyareti vardı. Ben bu ziyareti iptal ettiğimi kendisine de ifade ettim. Gayet açık, net ve çok haklı sebeplerimiz var. Bunları söyledik. Fakat bu terör örgütlerinin eylemlerine izin vermeyecek şekilde bir tutumun henüz ve yine gerçekleşmediğini görüyoruz. Benzer eylemlere yine müsaade ediyorlar. Üstelik bu sefer büyükelçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması şeklindeki bir eyleme de bütün İslam dünyasını, Müslümanları tahrik edecek provokatif bir eyleme de izin verdiklerini öğrendik. Biz derhal bu konuda gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Acilen bu tür eylemleri engelleyecek tedbirleri almalarını bekliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için de çok provokatif bir eylemdir. İsveç'in bunlara müsaade etmesi bu nefret suçları konusunda eylemcilerle suç ortaklığı, suça iştirak noktasında bir birliktelik içerisinde olduğunu gösterecektir. Ben aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatı (İİT), Parlementer Birlik Başkanlığı, dönem başkanlığını da yürütüyorum. Bu konuda diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin parlamento başkanlarına da bir mektup yazarak bu konuda gerekli tepkileri göstermesini temin etmek üzere bir çalışma yaptırdım ve bu sıfatımla da bir açıklama ayrıca yapacağım" dedi.



Mustafa Şentop'un açıklamaları sonrası organizasyon sona erdi.