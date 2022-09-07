TBMM Başkanı Şentop, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

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TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Vanhanen ve İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Türkiye'nin ilke olarak, İsveç ve Finlandiya'nın stratejik hedef olarak ortaya koyduğu NATO üyeliğini desteklediğini söyledi. Şentop, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'yı hatırlatarak, Türkiye'nin her iki ülkeden de PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle ilgili atacağı adımı beklediğini ancak muhtıranın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen henüz adım atılmadığını ifade etti.

'ÜÇLÜ MUHTIRA BU SÜREÇTE KILAVUZUMUZ OLMALIDIR'

Türkiye'nin iki ülkenin taahhütlerini yakından takip ettiğini belirten Şentop, "Üçlü Muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onay için TBMM'ye sevk edildiğinde, TBMM'de bu süreçte yaşanacak tartışmalarda bu muhtıra bir referans olarak esas alınacaktır. Şüphesiz, muhtıranın ne ölçüde uygulamaya geçtiği değerlendirilecektir. Dolayısıyla muhtıra, TBMM onayı söz konusu olduğunda performansın ölçüldüğü bir belge muamelesi de görecektir. Mevcut ortamda kamuoyumuzu muhtıranın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. TBMM'deki onay sürecinin tamamlanabilmesini teminen söz konusu taahhütlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir" dedi.

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Türkiye'nin 70 yıldan fazla süredir NATO üyesi olduğunu ve NATO'nun güvenlik faaliyetlerine en büyük katkı veren iki ülkeden biri olduğunu kaydeden Şentop, Türkiye'nin terörle yürüttüğü mücadeleye vurgu yaparak, özellikle PKK'nın, Türkiye dışında isim değiştirmesinin örgütün değiştiği anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti.