Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede Vitor Pereiradan mağlubiyet yorumu: Faturasını ödedikFenerbahçe'de Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu: 'Faturasını ödedik'#Vitor Pereira
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Mazlumların gözü büyük ve güçlü bir Türkiye üzerindedirAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Mazlumların gözü büyük ve güçlü bir Türkiye üzerindedir#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Şentop İspanya’da karşılandıTBMM Başkanı Şentop İspanya’da karşılandı#Mustafa Şentop
Fenerbahçede Başkan Ali Koçun Pereira ve takımına güveni tamFenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Pereira ve takımına güveni tam#Fenerbahçe
Rusyada seçim heyecanı İlk sonuçlar geldiRusya'da seçim heyecanı! İlk sonuçlar geldi#RUSYA
Cezayirin eski Cumhurbaşkanı Buteflika toprağa verildiCezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika toprağa verildi#Abdulaziz Buteflika
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Şentop İspanya’da karşılandı

#Mustafa Şentop#TBMM#Madrid Torrejon
TBMM Başkanı Şentop İspanya’da karşılandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Madrid Torrejon Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Madrid Torrejon Havalimanı'na inen Şentop, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile İspanya Temsilciler Meclisi protokol üyeleri tarafından karşılandı.

1994'ten bu yana İspanya'ya Meclis Başkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyarette TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel eşlik ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#TBMM#Madrid Torrejon