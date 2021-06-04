TBMM Başkanı Şentop: İftiraya cevap bekliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İstanbul Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında “Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır. Açıklamıyorsa kendisi de mi acaba 10 bin dolar alıyor?” ithamında bulunduğunu kaydetti.



ASIL TARTIŞMA KONUSU

Kılıçdaroğlu’nu iftira atmakla suçlayan Şentop, şöyle devam etti: “Bu, kendisinin aslı olmadığını bildiği halde, yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. ‘Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın’ demiştim. Burada benim itiraz ettiğim nokta, tartışma konusu olan ‘10 bin dolar kim alıyor, kim almıyor açıklansın açıklanmasın’ değil, bana yöneltmiş olduğu iftiradır. Buna cevap vermesini kendisinden bekliyorum.”

CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Şentop’a yanıt vererek “Biz Mustafa Şentop’a bunu usulünce sorduğumuzda, makul bir açıklamayı kamuoyu ile paylaşsaydı, bu söylediğini o gün söyleseydi, salı günü o duyduklarını işitmezdi. Soylu konuşmadıkça bu yük AK Parti’nin sırtında” dedi.

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