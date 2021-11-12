TBMM Başkanı Şentop: Hükümetin Kürtçeye karşı bir tavrı yok

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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar' konulu konferansı vermek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u rektörlük binası önünde Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile protokol karşıladı.



Konferans salonunda ders veren Şentop, pandemiye dair de önemli mesajlar verdi. Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yüz yüze eğitim veremediklerini hatırlatan Şentop, okula dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aşılama konusunda küresel bir çaba görmediğini belirten Şentop, "Hastalık küresel ama aşılama küresel değil. Bu doğru bir yaklaşım değildir" dedi.



'FORMÜLLERİN PAYLAŞILMASI GEREKİYOR'



Tüm dünyanın çok ağır şartlarda salgına maruz kaldığını ifade eden Şentop "Eski dönem salgınlarla mukayese ettiğimizde de çok uzun bir dönem yaşadık. Bundan sonra da belki buna benzeyen başka dönemler, süreçler olabilir. Dünya küreselleşti, bugüne kadar başta paranın küreselliği ve daha sonra üretilen malların küreselleştiği konuşuluyordu. Ve daha sonra insanların küreselleştiği konuşuluyordu. Her şey küreselleşti. Hastalıklarda, virüsler de küreselleşti. Tabii bunlara karşı üretilecek başta aşı olmak üzere çarelerin de küreselleşmesi gerekiyor. Çin'de ortaya çıkan virüs küresel. Kısa sürede bütün dünyayı kuşatacak kadar yayıldı. Henüz aşılarda küreselleşmeyi görmüyoruz. Halbuki orada da bir küresellik gerektiriyor. Sadece belli ülkelerin vatandaşların aşılanması salgına karşı tedbir mahiyetinde yeterli değil. Çünkü hiç kimse salgına maruz kalmamıştı, hasta değildi. Çin'de birkaç kişiyle başlayan süreç, bütün dünyayı sardı. Kendi vatandaşınızı aşılamanız diğer insanlar aşılanmadığı takdirde kısa vadede bu sorunu tekrar karşınıza çıkartacak. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık bahsettiği gibi aşıların bütün dünyayla, bütün ülkelerle paylaşılması, formüllerinin paylaşılması gerekiyor" diye konuştu.