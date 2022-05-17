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TBMM Başkanı Şentop, Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Azerbaycan

Azerbaycan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ve Azerbaycan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Azerbaycan programı kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü’de Fahri Hıyaban’da bulunan Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ve Şehitler Hıyabanı’nda bulunan Azerbaycan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik anıtına çelenk bırakan Şentop, Türk Şehitliği Şeref defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, Türk milletinin yiğit evlatları, 104 yıl önce bu toprakları kendi öz vatanınız gibi savunmak için Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte omuz omuza şehadet makamına eriştiniz. İstiklal ve hürriyet uğruna fena ettiğiniz canlarınızla Azerbaycan’a bu vatanı muhkem kıldınız. Kanlarınızla suladığınız bu topraklarda yeşeren genç fidanlar, bugün aynı irade ve maneviyatla o gün sizlerin elinde yükselen bayrağı daha yukarılara çekme çabasındadırlar. Şahs-ı maneviniz, uzun yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi’nde ülkelerini işgalden kurtarmalarında Azerbaycan askerlerine de ışık tuttu, moral, azim ve güç verdi. Biz de sizlerin mirasını yüreğinde yaşatan kudretli ve asil Türk milletinin temsilcileri olarak mukaddes emanetinize sahip çıkmak için buradayız. Ortak tarih, şuur ve kardeşlik uğruna bu diyarlara kabirlerinizle bastığınız mühür ilelebet payidar kalacaktır. Muazzez hatıranız geçmişte olduğu gibi gelecekte de nesillerimize rehber olacaktır. Ulvi istirahatgâhınızda huzur ve iftiharla uyuyunuz. Allah’ın rahmeti üzerinizedir. Ruhlarınız şad olsun.”

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Azerbaycan

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