TBMM Başkanı Şentop, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Mevkidaşı ile önce baş başa görüşme yapan Şentop, daha sonra birlikte heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Şentop ayrıca konuk heyete 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ve tadilat çalışmaları devam eden Genel Kurul Salonu'nu gezdirerek bilgi verdi.

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