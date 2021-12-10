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TBMM Başkanı Şentop: Göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz ediyor

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği
TBMM Başkanı Şentop: Göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların durumu da bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır" dedi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuştu.

Mustafa Şentop, "Vatanlarından, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin durumuna çare olabilmek için azami dayanışma ve iş birliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir. Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların durumu da bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük, ayrımcılıkla en yoğun bir şekilde karşılaşarak baskı ve zulüm altında din ve kimliklerini muhafaza eden bu kardeşlerimize yönelik ilgi ve desteğimizi hassasiyetle korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla İSİPAB olarak bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip edecek mekanizmaları hayata geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu. 

 

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"KENDİ MENFAATLERİNE GÖRE DİZAYN ETMEYE ÇALIŞACAKLARDIR"

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"Tarih boyunca bizler, Avrupa ülkeleri gibi birbirimizle çatışmadık, savaşmadık, birbirimizi öldürmedik, şehirlerimizi evlerimizi tahrip etmedik" diyen Şentop, "Geçmişimizde ve bugünümüzde birbirimizle çatışma, ayrışma, birbirimizden uzak durmak için anlamlı sebeplerimiz yok. Tam aksine bizi bir ve beraber olmaya davet eden Rabbimiz, Peygamberimiz, inancımız, tarihimiz var. Eğer bir araya gelirsek hem kendimiz hem de mazlum halkları insani şartlara kavuşturacak adil bir dünyanın kuruluşu için tesirli bir mücadele verebiliriz. Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz verelim. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmez isek, biz kendi kararlarımızı vermez isek o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp, kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır" diye konuştu.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği

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