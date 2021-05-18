TBMM Başkanı Şentop, gençlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yer aldığı programda, gençleri Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Şentop, yarın gençlere armağan edilmiş bayramın kutlanacağını söyleyerek, "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin çocuklarıydı onlar, biz de o milletin çocukları, torunlarıyız. Nitekim 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açan, en yaşlı üye olması sıfatıyla Meclis'e başkanlık eden Sinop Milletvekili Şerif Bey bunu söylüyor; 'Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş, köleliğe boyun eğmemiş bir milletin çocukları olarak, bağımsızlığı hedefleyen, gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum' diye çok kısa ama çok veciz bir konuşmayla Meclis'i açmış. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919, tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek üzere istiklal meşalesini yakan bir hareket olduğu için tarihimizde anılmaya değer çok önemli bir nokta olarak karşımızda duruyor" dedi.

Şentop, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'de bir gerçeğin hatırlandığını belirterek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, onların iyi mühendis, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık, aidiyet hisseden insanlar olması lazım" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Kasapoğlu ise 81 il ve KKTC'den gelen gençlerle bir arada bulunmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Türkiye'nin hem bugünü hem yarını olan gençlerimizle birlikte bu anlamlı yolu beraberce omuz omuza yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye'nin son 19 yılda eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda, teknolojide her alanda atmış olduğu dev adımlar, atılımlar devam edecek" dedi. Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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