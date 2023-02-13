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TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep ile Kilis'te

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#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#TBMM#Kilis
TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep ile Kiliste
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 13:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep ile Kilis'te incelemelerde bulundu.

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Mustafa Şentop, ilk olarak Kilis'teki Zeki Taşçı İlköğretim Okulu bahçesindeki konteynerlerde kalan aileleri ziyaret edip, yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Şentop, ardından İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Kilis Lojistik Merkezi'ne giderek, yapılan yardım çalışmalarını inceledi.

Şentop'a, bölge milletvekilleri de eşlik etti. Daha sonra Gaziantep'e geçen Şentop, Şahinbey ile Masal Park çadır kentlerini ziyaret edip, depremzedelerle bir araya geldi. Burada Şentop'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Gaziantep ile Kiliste

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#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#TBMM#Kilis

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