TBMM Başkanı Şentop: Gazi Meclis'imizde hassasiyetle hareket etmek zorundayız

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere toplandı. Şentop, açılıştaki konuşmasında, Diyarbakır-Mardin kara yolunda çevik kuvvet polislerinin servis aracının geçişinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısını lanetlediğini belirtti. Saldırıda yaralananlara, ailelerine ve tüm Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Şentop, "Türkiye'nin gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörle amansız mücadelesi kesintisiz devam edecek. Hiçbir terör örgütü, bu haklı ve kararlı mücadelesinde Türkiye'ye geri adım attıramayacaktır" dedi.

'GENEL KURUL 134 SAAT MESAİ YAPTI'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine ilişkin Şentop, "Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelen 2023 yılı bütçesi vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 5 Aralık Pazartesi günü başlamış olduğumuz görüşmelerin bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütçe sürecinde, Genel Kurul aşamasından önce, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 21 birleşim ve 70 oturum gerçekleştirilmiş, bu oturumlarda toplam 229 saat 34 dakika çalışılmış ve 8 bin 467 sayfa tutanak tutulmuştur. Komisyonumuzun kabul ettiği bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ise bugüne kadar milletvekillerimiz toplam 134 saat 21 dakikaya ve 6 bin 187 sayfa tutanağa karşılık gelen yoğun bir çalışma temposu sergilemişlerdir" diye konuştu.

Haberin Devamı

'MECLİS'İMİZİN SAYGINLIĞINA SAHİP ÇIKMAK MİLLETVEKİLLERİMİZİN VAZİFESİ'

Cumhuriyetin 100'üncü yıl bütçesinin görüşüldüğü çatının, 100 yıl önce vatanı emperyalist işgalden kurtaran ve kurtuluş mücadelesini yönetip, yeni devleti kuran gazi Meclis'in çatısı olduğunu kaydeden Şentop, "Bu çatının 'gazilik' sıfatı, bundan 6 yıl önce, yine bazı emperyalist güçlerin kuklası konumundaki hain terör örgütünün mensupları tarafından atılan bombalara karşı siz kıymetli milletvekillerimizin, milletin emanetine sahip çıkmasıyla bir kere daha tescil edilmiş ve ebedileşmiştir. Dolayısıyla gazi Meclis'imizin hatırasına ve saygınlığına sahip çıkmak, milletimizin oylarıyla bu çatı altına gelip, çok kutlu bir vazife olan milletimizi temsil onuruna erişen milletvekillerimizin istisnasız tamamının milletimize karşı vazifesidir" dedi.

Haberin Devamı

Bütçe görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet partileri arasında yaşanan tartışmalı ve kavgalı görüntülere de dikkat çeken Şentop, "Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz gazi Meclis'imizde her zaman onun vakarına yakışır şekilde davranmak, aziz milletimizi temsil etme onuruna halel getirmeme hassasiyetiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu, herhangi bir makam ayrımı gözetmeksizin, bir milletvekili olarak hepimizin yerine getirmesi gereken en büyük sorumluluktur. Bu vesileyle bugüne kadar istenmeden yaşandığını düşündüğüm ve halkımız nezdinde kabul görmeyen olumsuz sözlerin ve davranışların tekrarlanmaması gereğine dikkatlerinizi çekerek bugünkü görüşmelerin sağlıklı bir müzakere ve tartışma zemininde gerçekleşmesi beklentimi paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Şentop ayrıca bütçenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayıp, bütçeyi konuşmanın; insanı konuşmak, geçmişin muhasebesini ve gelecekten beklentilerin değerlendirmesini yapmak olduğunu söyledi. (DHA)