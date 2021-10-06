TBMM Başkanı Şentop G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için İtalya'da

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Şentop ve beraberindeki heyet, akşam yerel saatle 18.15’te Roma'nın Ciampino havalimanına ulaştı.



TBMM Başkanı Şentop'u, havaalanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik mensupları karşıladı.



Büyükelçi Gücük, Şentop ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verecek.



Şentop, yarın G20 Dönem Başkanı İtalya tarafından İtalya Senatosu'nda, P20 Zirvesi'nin "İnsanlar, yeryüzü ve refah için parlamentolar" başlığıyla düzenlenecek açılış oturumuna katılacak.



"Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak olan Şentop, ikili temaslarda da bulunacak.



TBMM Başkanı Şentop, ayrıca yine P20 kapsamında "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı oturumda da konuşma yapacak.



Şentop, ziyaretinin son günü 8 Ekim'de P20'de "Pandemi sonrasında sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşacak.